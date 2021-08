Zutritt nur geimpft oder genesen : Warum ein Oktoberfest-Veranstalter in Essen auf die 2G-Regel setzt

Essen Das mehrtägige Rü-Oktoberfest in Essen soll stattfinden, Einlass gibt es jedoch nur für Geimpfte und Genesene. Immer mehr Veranstalter in NRW setzen damit auf die sogenannte 2G-Regelung.

Eigentlich, sagt Thomas Terdisch, wäre es einfacher gewesen, das Oktoberfest in Essen-Rüttenscheid abzusagen. So wie es viele andere seiner Kollegen gemacht haben: Die Veranstalter des Xantener Oktoberfests zum Beispiel oder die in Köln. Selbst München hat die Wiesn dieses Jahr aus dem Kalender gestrichen. Für das Rü-Oktoberfest in Essen klappe es nur dank der sogenannten 2G-Regelung, sagt Terdisch.