Trübe Wetteraussichten für Feiertage Der Traum von der weißen Weihnacht

Aber wie das so ist mit Illusionen, mit derart romantischen zumal – sie verkaufen sich gut (Hollywood und die Musikindustrie lassen grüßen), werden aber nur selten Wirklichkeit. Ganze sechsmal hat es in den vergangenen 100 Jahren in Deutschland flächendeckend weiße Weihnachten gegeben, rechnete der Deutsche Wetterdienst nach, von höher gelegenen Regionen mal abgesehen. Es schneit einfach seltener, und dieser Trend wird sich im Zuge der Klimaerwärmung weiter verstärken. Andererseits, das sollte man sich klarmachen, schneit es, wenn es denn schneit, nicht nur passend an den Feiertagen. Was dann schnell nicht mehr so romantisch ist. Ohne Schnee lässt es sich auch leben: Man muss nicht in aller Herrgottsfrühe Bürgersteige freischaufeln oder Scheiben freikratzen, sich vor dem Betreten der Wohnung die Schuhe ausziehen oder dem Besuch zähneknirschend erlauben, seine matschverschmierten Stiefel anzubehalten. So mag man sich damit trösten, dass mancher schöne Traum umso schöner bleibt, wenn er sich nicht erfüllt.