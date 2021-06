Aus Entwicklungslabor in Duisburg : Der Streifenwagen aus der Zukunft

Von Außen ist das Testfahrzeug, das NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) präsentiert, nicht von einem herkömmlichen Streifenwagen zu unterscheiden. Foto: Andreas Probst

Duisburg Im Entwicklungslabor der Polizei wird gerade an einem digitalen Streifenwagen gearbeitet. Noch in diesem Sommer soll er auf Teststrecken für autonomes Fahren auf der A52, der A57 und in Düsseldorf getestet werden.

Die Zukunft der NRW-Polizei steht in einer Tiefgarage in Duisburg: ein digital vernetzter Streifenwagen. Das Fahrzeug soll eines Tages den Polizeialltag revolutionieren und zum Beispiel bei Einsatzfahrten per Knopfdruck für grüne Wellen sorgen; gefährliche Manöver über Kreuzungen mit roten Ampeln soll es damit nicht mehr geben. Noch aber ist das Auto eine Art Prototyp und steht im Entwicklungslabor des Landesamtes für zentrale polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg.

„Wir denken Polizei von Anfang an beim automatisierten und vernetzten Fahren mit“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU). „Schließlich sind wir der erste Ansprechpartner, wenn es um die Sicherheit auf unseren Straßen geht.“ Der Leiter des LZPD, Thomas Roosen, ergänzte: „Als Polizei ist es wichtig, die technische Entwicklung der aus Wirtschaft und Forschung vorangetriebenen automotiven IT aktiv zu verfolgen, um die möglichen Auswirkungen auf die polizeiliche Arbeit frühzeitig bewerten zu können.“

Der digital vernetzte Streifenwagen soll aber nicht nur Ampeln auf grün schalten können, sondern auch andere Fahrzeuge zum Stehen bringen können. „Vielleicht kann der Streifenwagen einen Hinweis auf das Display des zu kontrollierenden Wagens senden – mit der Aufforderung anzuhalten“, sagte Reul. „Auch Verfolgungsfahrten können sicherer werden, indem die Straße einsatzbereit gemacht wird. Autofahrer könnten dann innerhalb von Sekunden den Hinweis erhalten, rechts ran zu fahren und eine Gasse zu bilden“, so der Minister weiter.

Noch aber steht das Testfahrzeug, das von außen nicht zu unterscheiden ist von einem herkömmlichen Streifenwagen, in der Tiefgarage des LZPD. Der Raum sieht aus wie der mit Eierkartons ausstaffierte Proberaum einer Musikband – ist aber mit schweren Panzertüren gesichert. Noch in diesem Sommer soll der Streifenwagen raus auf die Straße und unter realen Bedingungen getestest werden – auf Teststrecken in Düsseldorf und auf der A52 und der A57.

In dem bundesweit einzigartigen Forschungslabor tüfteln Ingenieure, Softwarespezialisten und Polizisten. LZPD-Chef Roosen vergleicht die Abteilung in der Tiefgarage gerne mit „Q“ aus den James-Bond-Filmen, der immer wieder neue Waffen erfindet. Der Name des Projekts zum automatisierten Fahren bei der NRW-Polizei klingt etwas sperrig: KoMoD-Polizei (Kooperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf). Daran arbeiten zudem die Technische Hochschule Aachen, die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt und die Unternehmen Vodafone, Siemens und ZF Friedrichshafen. Wann die ersten Streifenwagen mit der neuen Technik tatsächlich auf den Straßen eingesetzt werden, steht noch nicht fest.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht in dem Projekt einen wichtigen Beitrag, um die Polizei auf die bevorstehenden Veränderungen des Verkehrsgeschehens durch autonomes Fahren vorzubereiten. „Mit der Vernetzung von Fahrzeugen und Infrastruktur und der Zulassung von autonomen Fahrzeugen ändern sich das Geschehen auf unseren Straßen grundlegend“, sagte der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende Heiko Müller. „Darauf muss sich die Polizei vorbereiten, wenn sie auch in Zukunft die Sicherheit auf den Straßen gewährleisten will.“

(csh)