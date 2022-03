Störche kehren zurück : Der Frühling kommt nach NRW

Essen Die Sonne scheint, die Krokusse stehen in voller Blüte – und die Störche kehren aus ihren Winterquartieren zurück. Gute Nachrichten in einer Welt voller schlechter.

Meteorologisch hat der schon am 1. März begonnen, kalendarisch dauert es von da an noch 20 Tage. Doch schon jetzt können die Menschen in Nordrhein-Westfalen sich auf sonnige Spaziergänge einstellen. „Das Wetter wird ganz gut, weil es einen Hochdruckeinfluss gibt“, sagt Meteorologin Ulrike Zenkner vom Deutschen Wetterdienst (DWD). In den kommenden Tagen soll es gering bewölkt sein, Regen ist nicht in Sicht und der Wind weht schwach aus östlicher Richtung. Die Sonne hat ihren großen Auftritt. Nur die Temperaturen spielen noch nicht ganz mit. „Es wird zwar kühl, aber mild für diese Jahreszeit“, sagt Zenkner. Sechs bis elf Grad sollen es am Freitag in NRW werden, am Samstag sieben bis zehn und am Sonntag fünf bis acht. Im höheren Bergland wie dem Sauerland misst das Thermometer zwei bis drei Grad weniger. Und in den kommenden Nächten soll es in ganz NRW Minusgrade und Frost geben.