Mutmaßliche Taten der dritten Generation Der Fall Rohwedder – und weitere ungeklärte Verbrechen der RAF

In der Nacht des 1. April 1991, es ist Ostermontag, brennt noch Licht im ersten Stock der Villa „Haus Maximilian“ in Düsseldorf-Niederkassel. Detlev Rohwedder ist in seinem Arbeitszimmer, als ein Projektil ein Fenster durchschlägt und den Präsidenten der Berliner Treuhandanstalt von hinten in den Rücken trifft. Rohwedder stirbt. Durch einen weiteren Schuss aus einem Gewehr wird auch seine Ehefrau Hergard am Arm verletzt, sie war vom Lärm aufgeschreckt herbeigeeilt. Ein drittes Projektil trifft ein Bücherregal.