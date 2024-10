Gesundheitsatlas der AOK In Düsseldorf leiden mehr Menschen an einer Depression als in Köln

Düsseldorf · Die Zahl der Patienten im Rheinland steigt: 13,4 Prozent leiden an einer Depression. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Wo in NRW der Anteil am höchsten ist und wo am niedrigsten, zeigt eine AOK-Studie.

08.10.2024 , 07:00 Uhr

Im Schnitt müssen Patienten mit Depression zehn Wochen auf einen Termin warten. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion