Termine und Teilnehmerzahlen Zahlreiche Demos gegen die AfD in NRW

Mehr als 100.000 Menschen haben am vergangenen Wochenende in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen gegen die AfD und für die Demokratie demonstriert. So gingen etwa in Köln, Dortmund, Bonn, Recklinghausen und Bochum jeweils Tausende und teils Zehntausende gemeinsam auf die Straße.