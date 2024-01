„Demokratie verteidigen“ und „gegen Hass“ Zahlreiche Proteste gegen die AfD in NRW

Mehrere Gruppen und Vereine haben für Freitag und in den kommenden Wochen zu Kundgebungen gegen die AfD, Rechtsextremismus und für den Erhalt der Demokratie aufgerufen. Nachdem in Köln bereits am Dienstag Zehntausende auf die Straße gegangen waren, haben auch am Niederrhein und in Westfalen Veranstalter Demonstrationen angemeldet. Eine Übersicht.