In vier NRW-Städten : Demonstrationen für mehr bezahlbaren Wohnraum angekündigt

Mehrere hundert Menschen wollen am Samstag in vier nordrhein-westfälischen Städten für mehr bezahlbaren Wohnraum demonstrieren. Mit den Kundgebungen solle auf die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie hingewiesen werden, die die Mieten- und Wohnungskrise in Deutschland weiter verschärfen werde, sagte ein Sprecher des Kölner „Aktionsbündnisses gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn“ am Freitag. „Viele Menschen sind von Kurzarbeit betroffen und haben weniger Geld, müssen aber weiter Miete zahlen.“ Gefordert werde der Erlass von Mietschulden und eine Senkung der Mieten. Auch müssten Zwangsräumungen und Zweckentfremdung von Wohnraum verhindert sowie Wohnungsgesellschaften vergesellschaftet werden, heißt es in dem Aufruf.

Die Demonstrationen sind Teil eines bundesweiten Aktionstages unter dem Motto „Shut down Mietenwahnsinn - Sicheres Zuhause für alle!“ in 14 Städten. In NRW sind Kundgebungen in den Innenstädten von Aachen, Düsseldorf, Köln und Bochum angemeldet. In Köln werden laut Aktionsbündnis rund 300 Teilnehmer ab 13 Uhr auf dem Heumarkt erwartet. In Düsseldorf ist nach Polizei-Angaben eine Demonstration ab 12 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus angemeldet. Die Aachener Inititiave „Recht auf die Stadt“ ruft zu einer Kundgebung am Willy-Brandt-Platz auf, die von 14 bis 16 Uhr angesetzt ist.