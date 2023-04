Stark wachsender Rentneranteil in NRW „Wir müssen das Thema Altenhilfe neu denken“

Heinsberg · In vielen Kreisen und Kommunen steigt die Zahl der Menschen über 67 Jahre bis zum Jahr 2030 enorm an, etwa im Kreis Heinsberg, in Solingen und in Bonn. Dort wird schon heute versucht, sich strategisch auf die veränderte Bevölkerungsstruktur einzustellen.

27.04.2023, 17:24 Uhr

Der Anteil älterer Menschen wird in einigen Kreisen und Städten in NRW bis 2030 stark steigen. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Von Jörg Isringhaus

Für Wilhelm Schulze ist schon lange klar, dass die künftige Lebensqualität im Kreis Heinsberg davon abhängt, wie die dortige Verwaltung und Politik mit älteren Menschen umgeht. „Wir werden im Kreis besonders vom Faktor Alterung betroffen sein“, sagt der Leiter des Amts für Altershilfen und Sozialplanung. Den Beleg dafür liefert eine aktuelle Statistik des Landesbetriebs für Information und Technik (IT) NRW. Demnach leben laut aktueller Bevölkerungsvorausberechnung im Jahr 2030 in Nordrhein-Westfalen etwa 3,9 Millionen Menschen im Rentenalter (67 Jahre oder älter) – und damit wahrscheinlich rund 350.000 Menschen mehr als Anfang 2024. Die vierthöchste Zuwachsrate (nach den Kreisen Coesfeld, Paderborn und Borken) verzeichnet der Kreis Heinsberg mit 16,7 Prozent. Schulze sagt: „Im Grunde müssen wir das Thema Altenhilfe neu denken.“