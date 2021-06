Demonstration in Düsseldorf : „Wir hatten richtig Angst vor der Polizei"

Polizisten begleiten einen Teil der Demonstranten, die gegen das geplante Versammlungsgesetz für Nordrhein-Westfalen protestiere Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Der massive Polizeieinsatz, bei dem auch ein Journalist zwischen die Fronten geriet, wird ein politisches Nachspiel haben. Ein betroffener Fototograf berichtet, dass er mit mehreren Schlägen im oberen Brustbereich attackiert worden sei. Das Innenministerium will die Vorwürfe sorgfältig aufklären.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Schwerdtfeger und Marc Ingel

Bei einer Demonstration gegen das neue Versammlungsgesetz in NRW hat es am Samstag einen massiven Polizeieinsatz gegeben. Dabei gab es mehrere Verletzte, auch ein Fotograf geriet dabei zwischen die Fronten. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrfach Pyrotechnik und Rauchtöpfe abgebrannt. Teilnehmer hätten auch Beamte angegriffen. Beamte seien teilweise von hinten angegriffen, geschlagen, getreten und geschubst, mit Flaschen und sogar mit Straßenschildern beworfen worden, so eine Polizeisprecherin. Daraufhin hätten die Polizisten Schlagstöcke und Reizgas eingesetzt. Ein Journalist sei zwischen die Einsatzkräfte und eine aggressive Störergruppe geraten.

Zu der Demo hatte das Bündnis „VersammlungsgesetzNRW stoppen! Grundrechte erhalten“ aufgerufen, an dem sich vor allem politisch linksstehende Gruppen und Organisationen beteiligten. Auch größere Gruppen von Fußballfans aus Köln und Düsseldorf demonstrierten anfangs mit. Veranstalter sprachen von rund 6000 Teilnehmern.

Die Deutsche Presse-Agentur protestierte gegen den gewaltsamen Übergriff auf einen ihrer Mitarbeiter und weitere Journalisten. Dpa-Chefredakteur Sven Gösmann nannte den Vorgang einen „nicht hinnehmbaren Angriff auf die Pressefreiheit“. In einem Schreiben an NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) forderte er die lückenlose Aufklärung der Geschehnisse.

Der dpa-Fotograf stellte die Situation wie folgt dar: „Ich stand mit Kollegen direkt vor der Altstadtwache. Plötzlich ist die Situation eskaliert, Demonstranten rannten, auch die Polizei stürmte los, und ich wollte mich eigentlich nach hinten zurückziehen, habe mich dann aber mit den Füßen in einem Banner verheddert“, schildert der Fotograf. Von einem Polizisten sei er dann erst gestoßen und schließlich mit mehreren Schlägen im oberen Brustbereich attackiert worden. „Das passierte natürlich alles binnen Sekunden.“

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) möchte erst die Ermittlungergebnisse abwarten, bis er sich öffentlich zu den konkreten Vorwürfen äußert. Durch einen Sprecher ließ er mitteilen: „Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Deshalb prüfen wir den Sachverhalt genau und klären die Vorwürfe sorgfältig auf. Sorgfältig heißt aber auch: Wir machen keine Schnellschüsse.“

Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in NRW, sagte unserer Redaktion: „Mit den beiden Journalisten hat die Polizei hinterher Kontakt gehabt. Sie gaben an, nicht verletzt zu sein. Sie mussten deswegen auch nicht ambulant versorgt werden. Sie haben dann auch weiter das Geschehen verfolgt. Zudem waren sie nicht als Journalisten gekennzeichnet gewesen. Von Amtswegen ist aber eine Anzeige aufgeben worden“, so Mertens.

Sophie Halley lief im Jugendblock der Demonstration mit. Am Düsseldorfer Polizeipräsidium kam es laut der 20-Jährigen zu einer ersten heftigen Auseinandersetzung. „Man sah Polizisten in einer Querstraße stehen – alle mit Helmen und mit Handschuhen. Die sind dann plötzlich in den Block der Antifa gestürmt. Es brach Panik aus. Man hatte Angst zu stürzen, weil man wusste, dass man dann nicht mehr hochkommt und die anderen über einen drüber laufen“, sagte die junge Frau unserer Redaktion.

Nach dem Zwischenfall am Polizeipräsidium ging die Demo weiter. „Von nun an haben wir zum Teil richtig Angst vor der Polizei gehabt. Wir haben in jede Straße geguckt, ob dort Polizisten zum Einschreiten bereitstehen“, so die 20-Jährige. „Ungefähr in Höhe einer Kreuzung wurde der Block der Antifa erneut von der Polizei eingekesselt. Da kam keiner mehr raus.“ Sie hätten den anderen Demonstranten kein Wasser geben dürfen. „Einer wollte in eine Tiefgarage flüchten. Den haben die Polizisten dann auch sehr heftig fixiert am Boden. Da durfte niemand runter zur Garage. Auch Journalisten, die sich das angucken wollten, wurden von der Polizei zurückgehalten“, so Halley.

Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW, möchte wie Reul die Ermittlungen abwarten. „Aber dass das Gesetz novelliert werden muss, steht außer Frage. Das Gesetz ist veraltet und muss an die Realität angepasst werden“, so Rettinghaus.

Thomas Kutschaty, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag NRW, erklärte: „Die Bilder und Informationen, die uns bisher zu dem Einsatz erreicht haben, lösen bei uns große Irritation und Sorge aus.“ Verena Schäffer, Vorsitzende der Grünen im Landtag, sagte: „Viele Fragen sind offen, etwa zu den Vorwürfen der Angriffe gegen Journalisten sowie zu einem massiven Eingreifen der Polizei.“ SPD und Grüne beantragten eine Aktuelle Stunde im Landtag.

(arc/csh)