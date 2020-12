Keinen Rettungwagen gerufen : Demenzkranker trinkt Desinfektionsmittel - DRK entlässt Pflegerin

Das DRK hat die Frau entlassen. Foto: dpa

Schloß Holte-Stukenbrock Eine Pflegerin soll einem Demenzkranken, der Desinfektionsmittel getrunken und sich so vergiftet hatte, nicht ordnungsgemäß geholfen haben. Was genau in der Nacht passiert ist, ist unklar. Sicher ist nur: Der Senior war kurz zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte der DRK Kreisverband Gütersloh am Mittwoch mit. Der 89 Jahre alte Bewohner einer Senioren-Wohngemeinschaft in Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) hatte demnach in der Nacht zum Dienstag aus noch ungeklärten Gründen das Desinfektionsmittel getrunken. Eine andere Mitarbeiterin habe ihn dann am frühen Morgen „in einem hilflosen und lebensbedrohlichen Zustand“ gefunden, so das DRK. Der Senior wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und auf einer Intensivstation behandelt.

Im Laufe des Dienstages stellte sich laut DRK dann heraus, dass die 50 Jahre alte Pflegerin den Zustand des 89-Jährigen bereits in der Nacht bemerkt, aber nicht wie vorgesehen den Rettungsdienst gerufen hatte. Was genau sie dann gemacht habe, sei noch unklar, sagte ein DRK-Sprecher. Ihr Verhalten habe zu der Entlassung geführt, die Polizei sei informiert worden.

„Für dieses folgenschwere Fehlverhalten der Mitarbeiterin fehlt uns jegliches Verständnis“, sagte der Vorstandssprecher des DRK-Kreisverbands, Dennis Schwoch, laut Mitteilung. Dem DRK zufolge war der Zustand des Mannes kritisch. Er sei vor dem Vorfall positiv auf das Coronavirus getestet worden und habe sich innerhalb der Senioren-Wohngemeinschaf in Quarantäne befunden.

(th/dpa)