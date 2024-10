Debatte über Zukunft von 3 Sat Sparen auf Kosten der Kultur

An jedem Werktag nach den „heute“-Nachrichten im ZDF läuft auf 3 Sat die „Kulturzeit“ und bereichert die tagesaktuellen Ereignisse oft um einen ungewöhnlichen Blickwinkel. Kultur wird hier gesellschaftspolitisch begriffen, breit gedacht und weit gefasst, weit entfernt von einem elitären Kunstbegriff. Es geht nicht darum, sich abzugrenzen, sondern darum, gemeinsam zu verstehen. Schon allein, weil mit diesem Format neben dem deutschen auch das österreichische und schweizerische Publikum bedient wird. Wenn man so will, ist die „Kulturzeit“ eine Art kulturelle „Tagesschau“, qualitativ auf ähnlichem hohem Niveau, ein schillernder Leuchtturm im grauen Fernseh-Allerlei. Würde die „Tagesschau“ abgeschafft, gäbe es einen kollektiven Aufschrei, steht wie momentan die „Kulturzeit“ und mit ihr gleich ein ganzer Sender zur Disposition, regt sich nur verhaltener Widerstand.