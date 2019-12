Vorwürfe wegen Freiheitsberaubung : Netzwerk Kirchenasyl Münster stellt Strafanzeige wegen „Störerzimmer“

Münster Das Netzwerk Kirchenasyl Münster hat nach Vorwürfen wegen mutmaßlicher Freiheitsberaubung in einer früheren Notunterkunft für Flüchtlinge Strafanzeige gestellt.

In einem auf ihrer Internetseite veröffentlichten Brief an das NRW-Flüchtlingsministerium, die Bezirksregierung Münster, die Stadt Münster, den Sicherheitsdienst sowie den Betreiber, die Johanniter-Unfall-Hilfe, forderte die Organisation am Montag lückenlose Aufklärung. Die Staatsanwaltschaft Münster solle nun die Vorfälle von 2016 um das mutmaßliche sogenannte Störerzimmer in der mittlerweile geschlossenen Einrichtung untersuchen.