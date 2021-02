Debatte um Astrazeneca Impfstoff : Impfberechtigte in NRW sagen Termine ab

Wegen der öffentlichen Debatte um die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca haben einige Impfberechtigte in NRW ihre Termine platzen lassen. Grund ist offensichtlich Skepsis wegen des Impfstoffes.

Absagen gab es nach einem Bericht der „Siegener Zeitung“ etwa im Impfzentrum Siegen-Wittgenstein, wo Menschen über Impfreaktionen wie Abgeschlagenheit, Fieber oder Gliederschmerzen geklagt hätten. Die „Westfälischen Nachrichten (Mittwoch) berichteten, dass in Münster etwa 30 Prozent der für die Impfung vorgesehenen Rettungsdienstmitarbeiter und ambulanten Pflegerinnen und Pfleger ihre Termine in der vergangenen Woche nicht wahrgenommen haben.

Das NRW-Ministerium hatte am Dienstagabend „einzelne Hinweise“ auf eine „tendenziell verhaltene“ Impfbereitschaft bestätigt. Zugleich betonte aber ein Ministeriumssprecher: „Der zugelassene Impfstoff von Astrazeneca ist kein Impfstoff zweiter Klasse. Der Impfstoff zeigt eine gute Wirksamkeit und eine gute Verträglichkeit, um schwere Erkrankungen mit Sars-CoV 2 zu verhindern.“ Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt weiterhin den Einsatz des Impfstoffs.

Laut einer Mitteilung des Robert Koch-Instituts wurden bis Dienstag (16.2.) erst gut 34.000 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca in NRW verimpft. Laut NRW-Ministerium hatte der Bund dagegen bisher gut 158.000 Astrazeneca-Impfdosen geliefert (Stand Dienstag), von denen gut 55.000 bereits an die Impfzentren ausgeliefert worden seien. Der Ministeriumssprecher wies dabei allerdings darauf hin, dass die Impfungen mit dem Astrazeneca-Stoff in NRW erst seit dem 10. Februar möglich seien, also erst wenige Tage liefen.