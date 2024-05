Passagierboom zum Fußballturnier Zur EM führt DB Regio Bodycams in den Zügen ein

Die Aktion ist nur eine von mehreren, mit denen sich Verkehrsunternehmen und Sicherheitskräfte auf die EM vorbereiten. Die Branche geht von sehr vielen Fahrgästen im ÖPNV in NRW zum Turnier aus, weil allein in der Vorrunde 18 der 24 EM-Teams in einem oder mehreren der vier NRW-Stadien Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Dortmund spielen werden. „Entsprechend viele Fans werden in unseren Zügen unterwegs sein“, meint Ley. Bereits bekannt ist, dass DB Regio NRW mit anderen Bahnunternehmen einen stündlichen Shuttle-Service zwischen den vier Spielorten anbieten wird. Hinzu kommen Züge und S-Bahnen zu einzelnen Spielen, Sonderzüge am späten Abend sowie eine Verdoppelung der Wagenanzahl in den von National Express betriebenen RRX-Zügen zwischen Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund.