Weiter steigende Pegel Dauerregen verschärft Hochwasserlage in NRW

Die Hochwasserlage in Teilen von NRW bleibt angespannt. Durch die anhaltenden Regenfälle sind gerade an kleineren Bächen und Flüssen die Pegelstände wieder gestiegen, vor allem an der Ems und der Lenne. An insgesamt 53 von 104 Messstationen waren am Donnerstagvormittag Hochwasser-Warnstufen erreicht worden, wie das Umweltministerium mitteilte. Die höchste Warnschwelle 3 war zu dem Zeitpunkt an drei Messstationen im Bereich der Weser und an einer im Bereich der Nette am Niederrhein überschritten. Bei der Warnstufe 3 wird davor gewarnt, dass bebaute Gebiete in einem größeren Umfang überflutet werden können. Ein Großeinsatz kann bei der höchsten Warnstufe erforderlich werden.