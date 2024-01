Neuer Dauerregen Talsperren im Sauerland sind weiter aufnahmefähig

In den Talsperren ist nach Angaben des Ruhrverbandes wieder Platz für die Aufnahme von weiterem Niederschlag. Die zurückliegenden regenärmeren Tage seien genutzt worden, um den Füllstand auf knapp 85 Prozent zu reduzieren. „Das ist komfortabel“, sagte eine Sprecherin des Verbandes am Dienstag. Während der Hochwasserphase über Weihnachten seien die Talsperren zuvor in der Spitze zu mehr als 92 Prozent gefüllt gewesen.