Hochwasserlage in NRW Dauerregen lässt Pegel wieder steigen

An einigen Pegeln der Weser, der Lippe, der Alme und der Ems gilt immer noch die zweithöchste Warnstufe. Das heißt, dass bebaute Grundstücke und Keller überflutet werden können. An vielen weiteren Gewässern wurde der Informationswert 1 überschritten, damit sind Überflutungen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen möglich. So sind im Einzugsgebiet der Ruhr an einigen Pegeln die Informationswerte 1 für Hochwasser überschritten, meldet der Ruhrverband in seinem aktuellen Lagebericht. Die Abflüsse in der Ruhr und ihren Nebenflüssen würden zudem aufgrund der zuletzt gefallenen Niederschläge aktuell meist eine steigende Tendenz zeigen. „Aufgrund der begonnenen Dauerregenlage ist mit weiter deutlich ansteigenden Abflüssen und der Überschreitung von Informationswerten für Hochwasser an weiteren Pegeln zu rechnen“, heißt es seitens des Ruhrverbands. Damit bleibt auch der Druck auf einige Deiche bestehen.