Flutgefahr nicht gebannt Wetterdienst sagt Ende des Dauerregens in NRW voraus

Die Dauerregenphase in Nordrhein-Westfalen geht ihrem Ende entgegen: In der Nacht zum Freitag würden weitere Regenfälle erwartet, doch am Freitagvormittag sei dann auch dort der Dauerregen vorbei, teilte der Deutsche Wetterdienst am späten Donnerstagabend im Warnlagebericht für Deutschland mit. Bis dahin werde noch Regen mit Mengen um fünf Liter pro Quadratmeter binnen zwölf Stunden erwartet, gebietsweise noch über zehn Liter pro Quadratmeter. Es bestehe weiter Hochwassergefahr an vielen Bächen und Flüssen, hieß es weiter. Und: Es wird wieder windig. Bis zum Freitagnachmittag ist in der Eifel und am Niederrhein mit Böen bis 60 km/h zu rechnen.