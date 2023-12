Dauerregen in NRW Unterspülung in Herdecke – Regionalzug wird umgeleitet

Wegen einer Gleisunterspülung in Herdecke wird die Regionalzuglinie RB52 zwischen den Hauptbahnhöfen von Dortmund und Hagen am Dienstag in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Ersatzverkehr mit Bussen sei in Vorbereitung, sagte ein Bahnsprecher. Wie lange die Sperrung dauern werde, sei derzeit noch nicht bekannt. Die Fernverkehrszüge zwischen Dortmund und Hagen seien nicht betroffen.