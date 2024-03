Dauerregen in NRW Die Woche startet nass – und bleibt es erst einmal

In der Nacht zum Dienstag lässt der Regen nach, von Westen her seien leichte Schauer und Sprühregen aber immer noch möglich. Und auch wenn der Regen nicht mehr so stark ist wie am Montag, „eine starke Bewölkung regiert eigentlich den ganzen Tag über“, so Bötzel. Am Mittwoch mache sich dann langsam ein neues Hochdruckgebiet breit, dass das Regenwetter verdrängt. Bis zu 15 Grad sind dann wieder möglich, auch wenn der Himmel dank dichter Bewölkung noch grau in grau bleibt und leichter Regen immer wieder möglich ist.