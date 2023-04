Nasser Start in den April Dauerregen beendet vorerst Dürre-Sorgen

Besonders viel Niederschlag musste beispielsweise Breckerfeld im Ennepe-Ruhr-Kreis verkraften. Dort kamen am Freitag 41 Liter pro Quadratmeter und am Samstag 27 Liter herunter, also 68 Liter innerhalb von 48 Stunden. Im Siegerland, dem Bergischen Land und im Ruhrgebiet regnete es deutlich mehr als in anderen Regionen. So verzeichnete Heiligenhaus von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr rund 40 Liter Niederschlag, Essen 37 Liter, Düsseldorf aber nur elf Liter. „Immer dort, wo es auch zu heftigen Schauern gekommen ist, sehen wir einen entsprechenden Anstieg“, sagt Dietzsch. Insgesamt habe es am Samstag in einem breiten Streifen vom Niederrhein bis zum Siegerland stark geregnet, verbreitet rund 20 Liter innerhalb von 24 Stunden.