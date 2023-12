„Kräftiger, länger und härter für die Kunden“ GDL bereitet Dauer-Bahnstreik 2024 vor – die Folgen für Reisende

Reisende sollten ab 8. Januar Streiks für möglich halten, also flexibel sein. Aber wer eigentlich im Januar oder Februar reisen will, sollte sich jetzt günstige Spartickets auch für ICE kaufen. Entweder fahren die Züge - gut so! Falls dagegen ein Streik stattfindet, kann der Reisende auswählen, ob er das Ticket erstattet haben will oder an einem anderen Tag fährt, weil ja die Zugbindung aufgehoben wird. Dabei sollte man sehen: Ungefähr jeder fünfte ICE fuhr bei den bisherigen Streiks. Es gibt allerdings das Risiko, vor einem Streik zu einem Ziel gereist zu sein und dann bei einem plötzlichen Streik schwer zurück zu kommen. Dann bezahlt die Bahn eventuell ein Hotel.