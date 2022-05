Fahndung bisher erfolglos : Unbekannter überfällt Supermarkt in Datteln

Unbekannter überfällt Supermarkt in Datteln

Ein Unbekannter hat einen Supermarkt in Datteln überfallen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Datteln Ein bislang unbekannter Mann hat einen Supermarkt in Datteln überfallen. Mit vorgehaltener Pistole habe er Geld gefordert, so die Polizei. Es wurde niemand verletzt.

Ein unbekannter Mann hat einen Supermarkt in Datteln (Kreis Recklinghausen) überfallen und ist daraufhin geflüchtet. Am Dienstagabend habe er den Laden mit einer Pistole betreten und Geld gefordert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Täter flüchtete daraufhin. Die Fahndung nach ihm lief zunächst erfolglos. Verletzt wurde niemand.