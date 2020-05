Neues Steinkohlekraftwerk geht ans Netz : Proteste zum Start von Datteln 4

Datteln Umweltschützer haben die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 am Samstag mit Protesten begleitet. Sie demonstrierten mit einer Menschenkette und Mahnwachen gegen den Start des Kraftwerks.

Greenpeace-Aktivisten projizierten am frühen Morgen das Bild eines An- und Ausschalters und den Satz „Klimakrise - Made in Germany“ auf den 180 Meter hohen Kühlturm. Aktivisten von „Fridays for Future“, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), „Ende Gelände“, Robin Wood, lokalen Initiativen und weiteren Organisationen demonstrierten mit einer Menschenkette und mehreren Mahnwachen gegen den Start des Kraftwerks.