Winziges Baby aus Klinik in NRW entlassen : Baby kam mit 265 Gramm zur Welt – mit 3100 Gramm entlassen

Datteln Sofia war viel zu früh dran und viel zu leicht, als sie zur Welt kam. Sie überlebte. Am Freitag konnten ihre Eltern sie endlich mit nach Hause nehmen.

„Sofia hat sich von Anfang an sehr gut entwickelt“, erklärte die Chefärztin der Neonatologie, Claudia Roll. „Das ist für ein Kind mit einem so niedrigen Geburtsgewicht eher nicht die Regel.“ Geboren in der 24. Schwangerschaftswoche, habe Sofia nur eine Woche lang beatmet werden müssen. „Es geht ihr heute sehr gut, das können wir sagen. Wie die Entwicklung eines so kleinen Frühgeborenen über die nächsten Jahre ist, kann man kaum vorhersagen – aber Sofia hat gute Chancen, sich normal zu entwickeln.“