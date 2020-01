300 Teilnehmer erwartet : „Fridays for Future“ demonstriert gegen Kraftwerk Datteln 4

Das Uniper-Kraftwerk Datteln 4 (Archivfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Datteln Umweltaktivisten haben ein neues Ziel für ihre Proteste: das Steinkohlekraftwerk in Datteln. Am Freitag will die Klimabewegung „Fridays for Future“ dort demonstrieren.

Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ wollen am Freitag ab 12 Uhr gegen das Steinkohlekraftwerk in Datteln demonstrieren. Nach Angaben der Polizei wollen etwa 300 Teilnehmer von der Dattelner Innenstadt zum Kraftwerk am Dortmund-Ems-Kanal ziehen. „Wir können nicht tatenlos zusehen, wenn vor unserer Haustür ein neues Steinkohlekraftwerk ans Netz gehen soll, das vollkommen den Empfehlungen der Kohlekommission widerspricht“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Das Kraftwerk soll entgegen der Empfehlung der Kohlekommission doch ans Netz gehen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) sind der Ansicht, dass es sinnvoller ist, ältere und schmutzigere Steinkohlekraftwerke früher abzuschalten.

Der Energiekonzern Uniper will das Kraftwerk im Sommer endgültig ans Netz bringen. Derzeit läuft es zeitweise im Probebetrieb.

