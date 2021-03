Schnee möglich : Trübe Wetter-Aussichten am Wochenende in NRW

Am Wochenende wird es wieder kalt in NRW. Foto: dpa/Andreas Arnold

Essen Trotz Sonnenstrahlen am Freitag wird das Wetter am Wochenende eher trüb. In einigen Regionen ist nachts mit Minusgraden im zweistelligen Bereich zu rechnen. Im Bergland könnte es sogar schneien.

Wer die Sonne vermisst hat, sollte sie am Freitag nochmal richtig genießen und sich warm anziehen. Am Morgen scheint sie nämlich noch, trotzdem gibt es in einigen Regionen leichten Frost bei Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad. Im Bergland fallen die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad, dort kann es durch überfrierende Nässe zu glatten Straßen und Schneematsch kommen. Am Nachmittag ist dort auch mit leichten Schneefällen zu rechnen. Im Laufe des Tages sollen sich über NRW Quellwolken bilden, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Mit der Sonne ist es dann erst einmal vorbei.

In der Nacht zu Samstag fallen die Temperaturen weiter und verursachen leichten Frost. Am Rhein liegen die Tiefstwerte bei null bis minus vier Grad, in vielen anderen Regionen fallen sie auf minus sechs Grad. Am kältesten wird es im Bergland: Dort werden minus zehn Grad erwartet, auch zweistellige Minustemperaturen seien möglich.

Am Samstag bleibe es noch niederschlagsfrei. In der Nacht und am Sonntag erwarte das Land Regen und im Bergland Schnee. Ab dann sei das Wetter eine „trübe Geschichte“, so der Meteorologe.

Grund für das wechselhafte Wetter sind ein Hoch westlich der Britischen Inseln und mehreren Tiefs über Süd- und Osteuropa, die mit einer nördlichen Strömung feuchte und kalte Meeresluft nach NRW pusten.

(dpa/desa)