Das war die Ursache für das Feuer in der Kletterhalle Frechen

Ermittler vermuten technische Ursache für Feuer in Kletterhalle

"Chimpanzodrome" in Frechen abgebrannt

Frechen Nach dem Feuer in einer Kletterhalle in Frechen hat die Polizei neue Erkenntnisse. Die Ermittler schließen Fremdverschulden aus. Dass das „Chimpanzodrome“ abgebrannt ist, hatte wohl eine technische Ursache.

Die Kletterhalle in Frechen war eine der größten ihrer Art in Deutschland. Das Feuer in der Nacht zum 28. April hatte sie vollständig zerstört.