„Der Herr ist mein Hirte“ : Das Vertrauen auf Gott tut gut

„Niedriges Risiko“ meldet die Corona-App. Reicht diese Kontrolle schon aus? Das Vertrauen in Gott ist ein Schutzschirm auch in diesen Zeiten. Doch dazu gehört auch Mut, findet unser Autor.

Was bleibt einem auch anderes übrig? Das Vertrauen in Gott jedenfalls scheint in Corona-Zeiten kein guter Ratgeber sein – zumindest wenn man eine solche Hinwendung als blinden Optimismus begreift. Gott aber ist kein Schutzengel, keine bedenkenlose Lebensversicherung. „Der Herr ist mein Hirte“, heißt es in Psalm 23, und gegen Ende: „Fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir.“ Danach ist das Vertrauen vielmehr die Hoffnung oder auch die Gewissheit, einen Hirten an seiner Seite zu haben. Alle Gefahren können nicht abgewendet werden, aber was immer auch passiert: Man ist nicht allein. Das ist ein Schutzschirm gegen Einsamkeit, eine Handreichung, sein Leid teilen zu können und einen Ansprechpartner in der Not zu haben. Dazu gehört auch Mut: Man hat im wahrsten Sinne des Wortes die „Traute“, sich jemandem anzuvertrauen.