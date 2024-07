Liste des Unesco-Weltkulturerbes erweitert Das sind die Weltkulturerbe-Stätten in NRW

Als bislang letzte Welterbestätte wurde 2021 der niedergermanische Limes in die Unesco-Liste aufgenommen. Auf dem 220 Kilometer langen Teilstück, das durch Nordrhein-Westfalen verläuft und einst das römische Reich von Germanien trennte, finden sich römische Baudenkmäler und Kulturstätten. So lassen sich etwa in Köln die Grundmauern des früheren Statthalterpalastes entdecken, die Überreste des Kastells Divitia-Deutz (im historischen Gewölbekeller der ehemaligen Abteikirche Alt St. Heribert), der Römerturm, das Römische Nordtor und die römischen Fundamente des Kölner Doms. Im archäologischen Park in Xanten kann man dagegen das Leben in der ehemaligen Hafenstadt Colonia Ulpia Traiana (etwa von 100 bis 275 n. Chr.) nachempfinden. Und im historischen Gutshof Haus Bürgel, im Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe zwischen Monheim und Düsseldorf liegt, lässt sich viel über das dortige ehemalige Römerkastell erfahren.