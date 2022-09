Von historisch bis modern : Die schönsten Bahnhöfe in NRW

Die schönsten Bahnhöfe in NRW

Wer in Eile ist, hat oft nicht den Blick für Bahnhofsgebäude. Dabei lohnt es sich, genauer hinzusehen. Das sind die schönsten Bahnhöfe in NRW.

Oft nimmt man Bahnhöfe gar nicht so sehr in ihrer Architektur wahr. Vielmehr ist man damit beschäftigt, noch den Zug zu erwischen und das richtige Gleis zu finden - oder sich noch schnell Speis und Trank für den Weg zu kaufen. Dabei lohnt sich durchaus ein Blick auf die Bahnhöfe und ihre Gebäude. Ob mit historischen Charme und modernem Chic - diese Bahnhöfe in NRW wissen zu überzeugen.