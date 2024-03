Leichtgewichte, Digitalisierung, Motorgetriebeeinheit Das sind die Pedelec-Trends 2024

Auch wenn der Absatz von Pedelecs zuletzt etwas an Fahrt verloren hat, stehen die umgangssprachlich E-Bike genannten Räder immer noch hoch im Kurs. Mittlerweile gibt es in mehr als zwölf Millionen Haushalten ein Pedelec, pro Jahr kommen rund zwei Millionen E-Bikes dazu. Ein derart großer Markt wird natürlich ständig mit Neuentwicklungen bedient, sowohl was die Räder selbst betrifft als auch Zubehör oder Bauteile. Wir stellen einige der wichtigsten Trends für 2024 vor.