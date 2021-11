Termine 2021 : Das sind die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in NRW

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba) Infos Das sind die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in NRW

Düsseldorf In vielen größeren Städten öffnen die Geschäfte 2021 noch sonntags ihre Pforten. So auch in Düsseldorf, Köln und Leverkusen. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen ist allerdings noch nicht klar, ob alle Termine eingehalten werden können. Eine Übersicht.

Sonntagsshopping gehört inzwischen zur Vorweihnachstzeit wie ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Wer am Sonntag, 28. November, Lust auf Shopping hat, wird zum Beispiel in Düsseldorf und Gelsenkirchen-Buer fündig. Dort öffnen die Geschäfte anlässlich der Advents- und Weihnachtsmärkte.

In gleich sechs NRW-Städten ist das Shoppung dann am 5. Dezember möglich – und zwar in Dortmund, Bielefeld, Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen und Leverkusen.

Die Geschäfte in Leverkusen und Bielefeld haben auch am 12. Dezember geöffnet, genauso wie in Aachen.

Und wer noch auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke kaufen möchte, kann das am 19. Dezember in der Kölner Innenstadt machen.

Eine Übersicht über die nächsten Verkaufsoffenen Sonntage in der Region finden Sie hier.

