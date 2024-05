Daten der Standesämter Das sind die beliebtesten Vornamen 2023 in NRW

Die beliebtesten Babynamen des vergangenen Jahres sind in Nordrhein-Westfalen Emilia (deutschlandweit auf Rang 2) und Noah (deutschlandweit auf Rang 1). Das geht aus einer von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Dienstag (6. Mai 2024) in Wiesbaden veröffentlichten Übersicht hervor. Auf Emilia folgten bei den Mädchen Sophia, Mila, Emma und Mia - teilweise auch in anderen Schreibweisen. In die Top Ten der Jungen kamen nach Noah die Namen Mohamed, Mateo, Henri und Paul. Auch hier wurden verschiedene Schreibweisen zusammengefasst, etwa bei Mohamed und Muhammed oder Henri und Henry.