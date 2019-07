Hitzerekorde in NRW : Das Land glüht

Foto: Bauch, Jana (jaba) 5 Bilder So lebt es sich bei Hitze im Dachgeschoss.

Düsseldorf So heiß wie am Donnerstag war es noch nie – bundesweit wurde der erst am Mittwoch aufgestellte Rekord von Geilenkirchen gebrochen. Wir haben Dachgeschossbewohner erzählen lassen, wie es ihnen aktuell geht.

Ein Hitzerekord jagt den nächsten. Zum ersten Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurde am Donnerstag die 42-Grad-Marke geknackt: Lingen in Niedersachsen meldete um 17 Uhr nach vorläufigen Daten den Spitzenwert von 42,6 Grad. So heiß war es seit dem Jahr 1881 in Deutschland noch nie. Bislang hatte das unterfränkische Kitzingen den Spitzenplatz mit der 2015 gemessenen Höchstmarke von 40,3 Grad gehalten. Auch NRW hat einen neuen Topwert: Duisburg-Baerl und Tönisvorst waren am Donnerstag mit 41,2 Grad nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die heißesten Orte im bevölkerungsreichsten Bundesland. Für Köln-Stammheim meldete der DWD 41,1 Grad. Wir haben mit Menschen gesprochen, die in diesen Tagen unter dem Dachgeschoss leben.

Dass es in Deutschland überhaupt über mehrere Tage derart heiß werden kann, liegt an der derzeit stabilen Lage des Jetstreams, sagt DWD-Experte Thomas Gerwin. Diese Luftströmung transportiert heiße Luft aus Afrika nach Mitteleuropa. Ein Tiefdruckgebiet über der irischen See verhindert, dass der Jetstream seine Position verändert. Ungewöhnlich ist dabei laut Gerwin nicht die Dauer der Hitzewelle, sondern die Intensität. „Temperaturen um die 40 Grad über mehrere Tage sind schon extrem“, sagt Gerwin. Und ein Indiz dafür, dass es eben überall heißer geworden ist.

Am Freitag wird wohl nur noch stellenweise in NRW an der 40-Grad-Marke gekratzt. Der Samstag bringt dann eine Zweiteilung im Land: Bis zu 34 Grad im Nordosten und rund 28 bis 29 Grad im Rheinland. „Mit der kühleren Luft ziehen auch Schauer und Gewitter rein“, erklärt der DWD-Experte. Bereits am Donnerstag haben sich in der Eifel einzelne Unwetterzellen gebildet. Diese lokalen Gewitter hängen oft an Ort und Stelle fest und und können sehr heftig ausfallen. In der kommenden Woche sollen sich die Temperaturen wieder auf Werte von 22 bis 24 Grad einpendeln.