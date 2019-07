Haval Isso hielt mutmaßlichen Täter von Voerde fest : „Er hat immer komisch geguckt“

Voerde Haval Isso hat den Mann festgehalten, der in Voerde eine Frau vor den Zug gestoßen haben soll. Seine Familie steht unter Schock, sie waren mit Isso am Bahnsteig.

Haval Isso, ist der Mann, der sich am Samstagmorgen am Bahnsteig in Voerde auf einen 28-Jährigen stürzte und ihn festhielt, bis die Polizei kam. Der mutmaßliche Täter soll Anja N. vor den Zug gestoßen haben. Isso war an dem Morgen mit seiner Familie unterwegs: seiner Frau, deren beiden Schwestern und seinen drei Kindern. Die Töchter sind sechs und sieben Jahre alt, der Sohn ist fünf. „Wir wollten nach Gelsenkirchen zum Trödelmarkt“, erzählt der 31-jährige Automechaniker.