Jahresrückblick 2019 : Das hat die Menschen in NRW 2019 bewegt

Das hat die Menschen in NRW 2019 bewegt

Düsseldorf Missbrauchsfall in Lügde, Hitzerekorde und E-Scooter - viele Themen haben die Menschen in NRW 2019 interessiert und manchmal auch erschüttert. Ein Überblick.

Das Jahr 2019 hat für viele Aufreger gesorgt. Manche waren nur eine Schlagzeile wert, andere beherrschten über Wochen und Monate die Nachrichten in NRW.

Im Januar überschatten Attacken auf Feiernde im Ruhrgebiet den eigentlich friedlichen Jahreswechsel in NRW. Ein Autofahrer fährt seinen Wagen in Bottrop, Essen und Oberhausen gezielt in Menschengruppen. Rund ein Dutzend Personen wird verletzt, alle Opfer haben Migrationshintergrund.