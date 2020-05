Kostenpflichtiger Inhalt: Lockerung der Corona-Beschränkungen : Was ab Montag in der Gastronomie gilt

Der Protest der Gastronomen wurde erhört - ab 11. Mai darf wieder geöffnet werden (Symbolbild). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Sicherheitsabstand, Mundschutz beim Betreten und Verlassen eines Lokals, längere Wartezeiten vor Toiletten – wer in nächster Zeit eine Gaststätte besucht, muss sich in Corona-Zeiten an veränderte Regeln gewöhnen. Wir haben sie zusammengefasst.