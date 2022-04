Nach der Corona-Pause öffnet die Fitness-Messe Fibo in Köln wieder vom 7.-10. April seine Pforten. Von Kraftsport bis Yoga, Ernährung und Regeneration werden in den Kölner Messehallen die aktuellen Trends vorgestellt. Fachvorträge und Mitmach-Veranstaltungen runden das Programm ab. Rund 50.000 Besucher erwarten die Organsiatoren. Wir geben einen kleinen Einblick, was die Besucher erwartet.