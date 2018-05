Toverland



Neuheiten 2018: Am Eingang wurde ein ganz neues Gebiet eröffnet: Port Laguna. Auch das Themengebiet Avalon ist neu. Die dort neue errichtete Achterbahn "Wing Coaster Fenix" ist künftig die höchste im Toverland (40 Meter). Die Wagen hängen neben der Schiene, so dass ein einzigartiges Fluggefühl entsteht. Auch die Bootsfahrt "Merlin´s Quest" ist neu.



Weitere Highlights: In der Motorradachterbahn „BoosterBike" mit 70 km/h über Berg und Tal rasen, Holzachterbahn „Troy", Wildwasserbahn im In- und Outdoorbereich „Aqua Snake", Kletterwald in zwölf Metern Höhe „Towers of Adventure".