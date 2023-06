Trainspotter in den Gleisen Schaulustige zwingen Dampflok zum Abbruch der Nostalgiefahrt

Es sollte eine Traumfahrt für Dampflok-Fans werden, doch sie endete schon nach wenigen Kilometern Dinge in Herzogenrath. Schuld waren sogenannte Trainspotter, Menschen, die außergewöhnliche Züge fotografieren und sich dafür zum Teil in lebensgefährliche Situationen begeben. So geschehen bei der Fahrt des Veranstalters Nostalgiezugreisen am Samstag.