Trainspotter in den Gleisen Schaulustige zwingen Dampflok zum Abbruch der Nostalgiefahrt

Auch für Yvonne und Valentin Wiesner endete die Fahrt anders als geplant. Das Gespann aus Mutter und Sohn hatte sich sehr auf die Fahrt gefreut. Valentin sei seit seinem ersten Lebensjahr großer Bahn-Fan, sagte seine Mutter. „Stundenlang stand ich teilweise mit ihm im Kinderwagen am Bahnhof, damit er dem Schaffner winken konnte“, sagte Yvonne. Valentins Ur-Opa sei Rangiermeister bei der Reichsbahn gewesen, ihm liege es also im Blut. Dass die Fahrt am Nachmittag abgebrochen werden musste, ärgert sie. „Aber nicht nur für uns. Der gesamte reguläre Fahrplan wurde dadurch ja auch in Mitleidenschaft gezogen, auch die Mitarbeiter und Fahrgäste leiden ja darunter.“ Eine andere Eisenbahn-Enthusiastin schloss an: „Und das von Menschen, die behaupten, die Loks so sehr zu lieben...“