Feuerwehreinsatz Dachstuhlbrand in Bochum - ein Mensch tot aufgefunden

Der Dachstuhl war am Abend in Vollbrand geraten. Flammen schlugen aus der äußeren Schicht des Daches, wie es weiter hieß. Drei Menschen seien von den Einsatzkräften aus dem Haus im Stadtteil Wattenscheid gerettet worden, sagte der Sprecher. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.