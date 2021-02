Dachstuhl brennt : Altenheim in Voerde evakuiert - 79 Bewohner betroffen

Altenheim in Voerde evakuiert - 79 Bewohner betroffen

In Voerde hat Donnerstagnacht der Dachstuhl eines Altenheims gebracht. Das Heim wurde evakuiert (Symbolbild). Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Voerde Wegen eines Dachstuhlbrandes ist ein Altenheim in Voerde evakuiert worden. 75 Bewohner sind in dem Heim gemeldet.

Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mit. „Bisher haben wir noch keine Verletzten.“ Wie viele Mitarbeiter sich in dem Gebäude befanden, war zunächst noch unklar. Das Feuer sei gegen 3.45 Uhr gemeldet worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei waren am Morgen noch vor Ort. Zur Ursache und Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.