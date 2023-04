Hacker in NRW 28 Cyberangriffe gegen Ministerien, Landesbetriebe und Behörden

In der Antwort auf die Kleine Anfrage der AfD heißt es, dass der Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine die Cyberabwehr des NRW-Verfassungsschutzes in eine „erhöhte Alarmbereitschaft“ versetzt habe. Daher habe man bereits sofort nach Kriegsbeginn potenziell besonders gefährdete Unternehmen und Institutionen - darunter auch die Landesverwaltung - besonders sensibilisiert.