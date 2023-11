NRW-Verfassungschutz warnt Verfassungsschutz warnt vor KI-Angriffen

Die Gefahr durch Spionage und Sabotage in Deutschland sei Kayser zufolge vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage noch weitergewachsen. Die hiesige Wirtschaft stehe im Fokus fremder Staaten, weil die Beschäftigten hierzulande über ein großes Wissen verfügten und viele Unternehmen zur kritischen Infrastruktur zählten. „Als Reaktion auf Sanktionen und die Entscheidung der Bundesregierung, konsequent weiter Waffen in die Ukraine zu liefern und fest an der Seite der israelischen Partner zu stehen, besteht ein erhöhtes Risiko von Cyberangriffen gegen deutsche Behörden und Unternehmen, insbesondere durch staatliche oder staatlich geduldete russische Hackergruppierungen“, so der Chef des NRW-Verfassungsschutzes.