Dienstleister Südwestfalen IT „Wir sind wieder online“ – neun Monate nach dem Cyberangriff

Am vergangenen Freitag hatten vereinzelte Kommunen kurzzeitig in einigen Bereichen mit Störungen zu ringen, weil SIT sicherheitshalber die Server abgeschaltet hatte. Ein fehlerhaftes Software-Update des Herstellers Crowdstrike hatte weltweite Computer-Probleme ausgelöst. Crowdstrike hatten den Fehler aber schon an Mittag für behoben erklärt.