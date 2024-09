Zum 75. Geburtstag der Currywurst Imbiss-Legende verrät, warum die Wurst nicht in den Häcksler gehört

Wenn’s um die Currywurst geht, herrscht seltene Einmütigkeit. Seit Jahrzehnten zählt sie zu den beliebtesten Kantinengerichten und zum kulinarischen Fundament der meisten Imbissbuden. Selbst Spitzenlokale führen sie im Sortiment, angemessen verfeinert natürlich. Ein Leben ohne Currywurst ist zwar möglich, aber vermutlich sinnlos, ist sie doch nicht nur Grill-, sondern auch Kulturgut. Letzteres vor allem im Ruhrgebiet und in Berlin. In der Hauptstadt soll Herta Heuwer die namengebende Soße vor 75 Jahren angemischt haben. Anlass genug, der Wurst mal auf die Pelle zu rücken. Und zwar dort, wo sie tagtäglich verzehrt wird, in Herne. Ortstermin bei Gerd Herzog in seinem Imbiss „Die Currywurst“.